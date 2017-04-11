Андрей ПИЛЯВСКИЙ: «Хорошо подготовимся к матчу с Динамо»

Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский поделился мнением о прошедшей встрече против «Александрии» (0:0).

- Сложно сказать что-то по этой игре. Погодные условия были не очень хорошими. Особенно в первом тайме, когда был дождь. Не хотелось бить вперёд мяч, нужно было разыгрывать. Мы пытались, но это сделать было сложно. Во втором тайме играли по ветру. Но «Александрия» села сзади. Тяжело было вскрыть их оборону. Должны были быть к этому готовы. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное, что сыграли «на ноль». Моменты были. Считаю, что и арбитр был неправ, ведь на Деннисе было нарушение и можно было ставить пенальти. В других моментах он тоже не всегда был уверен в решениях.

- При таком поле, наверное, нужно было не только думать о том, как атаковать и обороняться, но и о том, как травму не получить…

- Об этом никто не думал. Нужно было аккуратно играть в обороне. А поле действительно было крайне вязким. Где-то даже болото напоминало. Нужно было действовать сконцентрировано.

- Второй матч команда играет по новой схеме. Тяжело ли даётся её отработка?

- Конечно, не всегда всё сразу получается. Для всего нужно время. Для этой схемы тоже. Но каждый из нас уже более-менее понимает, что требуется. С каждой игрой всё будет лучше и лучше.

- Впереди матч с «Динамо» и времени на подготовку крайне мало…

- Самое главное – успеть восстановиться. Думаю, хорошо подготовимся и подойдём к матчу с «Динамо».