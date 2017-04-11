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Рафаэл ФОРСТЕР: «Была сложная игра на тяжелом поле»

Защитник «Зари» подвел итоги поединка с «Александрией» (0:0)

  • 11.04.2017 11:28
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ФК Заря. Рафаэл Форстер
© ФК Заря. Рафаэл Форстер

Защитник «Зари» Рафаэл Форстер о прошедшем матче с «Александрией» (0:0).

- Была очень сложная игра. Сложное и тяжёлое поле. Плюс, неплохой соперник. Играть было сложно. Считаю, что мы заработали одно очко. Это хороший результат для обеих команд.

- Поле повлияло на результат?
- Если бы было поле лучшего качества, то может быть, мы создали больше бы моментов и смогли забить. Но поле было одинаково для всех. Нельзя всё списывать на него.

- В матче с «Александрией» ты вышел с капитанской повязкой. Это для тебя, безусловно, значит повышенную ответственность?
- Большое спасибо за доверие тренеру и ребятам. Выход на поле с капитанской повязкой – дополнительная ответственность для меня. Старался делать всё от меня зависящее, чтобы добиться положительного результата.

- До этого в матчах в воротах был Алексей Шевченко, а с тобой в паре играл Вячеслав Чечер. В игре с «Александрией» тебе пришлось взаимодействовать, соответственно, с Игорем Левченко и Андреем Пилявским…
- Особых проблем не возникло. Мы вместе тренируемся и взаимодействие отрабатываем. Общаемся, помогаем друг другу. Никаких трудностей нет.

- Матч с «Шахтёром» был ярким, но мы уступили. С «Александрией» такой игры не получилось, хотя есть ничейный результат…
- В матче с «Александрией» самым главным был результат. У соперника тоже есть задача попадания в Лигу Европы. Поэтому на первом месте был набор очков.

Источник — ФК Заря

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