Ювентус – Барселона. Анонс

После фантастического камбэка «Барселоны» в ответном матче с ПСЖ каталонцы, по мнению букмекеров, считаются главным фаворитом на победу в турнире. Шансы подопечных Луиса Энрике на триумф в чемпионской лиге оцениваются выше, чем у «Баварии» и «Реала», которым завтра играть в Мюнхене. «Ювентус» же среди всех четвертьфиналистов идет третьим с конца – меньше верят только в «Монако» и «Лестер». С другой стороны оценки букмекеров – это не панацея: в 1/8 финала это подтвердили те же «монегаски», сенсационно выбившие из турнира «Манчестер Сити». Да и в «Лестер» в противостоянии с бывалым еврокубковым бойцом – «Севильей» мало кто верил, но не всегда в футболе побеждают те, кому букмекеры отдают предпочтение.

Два года назад «Ювентус» и «Барселона» противостояли друг другу в финале турнира и победителем вышли каталонцы. Интересно, что с берлинского матча в составе «Старой Синьоры» осталось лишь пятеро игроков – Буффон, Лихштайнер, Барцальи, Бонуччи и Маркизио. В то же время у каталонцев нет только троих – Хави, Педро и Дани Алвеша, который ныне защищает цвета туринского клуба.

«Считаю, «Юве» со времени берлинского финала прилично прибавил, у игроков нашего нет боязни соперника. Мы можем играть с «Барселоной» на равных», - говорит вице-президент туринцев Павел Недвед.

По мнению экспертов, поединок станет противостоянием лучшей обороны лучшей атаки в мире. Все знают, как самоотверженно «бьянкоросси» могут действовать в защите, а об атакующем потенциале Месси-Суареса-Неймара и говорить не приходится. В то же время наставник «Ювентуса» накануне заверил, что выпустит с первых минут ориентированных на атаку Куардадо, Дибалу, Манджукича и Игуаина, сыграв по привычной схеме 4-2-3-1.

Последние репетиции в национальных чемпионатах завершились для соперников диаметрально противоположно. «Ювентус», не знающий поражений в домашних матчах (32 в Серии А и 17 в еврокубках) обыграл «Кьево», а «Барселона» сенсационно уступила «Малаге».

В Турине гости не смогут рассчитывать на Серхио Бускетса, который отбывает дисквалификацию, а также на травмированных Арду Турана и Алейша Видаля. У «Юве» под вопросом находился Манджукич, но хорват, по словам Аллегри, выйдет с первых минут.

Массимилиано АЛЛЕГРИ, наставник «Ювентуса»:

- Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но завтра сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостоянии с «Барселоной» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти.

Камбэк «Барселоны» в предыдущем раунде доказывает, что в футболе ничто нельзя считать как само собой разумеющееся, особенно в игре с таким соперником. Мы сделали несколько шагов вперед, в частности, в плане психологии. Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти.

Луис ЭНРИКЕ, наставник «Барселоны»:

- По сравнению с берлинским финалом в обоих клубах появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве».

Я смотрел много матчей «Ювентуса», и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. Мы же, как и всегда, постараемся победить. Бускетс - ключевой игрок нашей команды. Просто посмотрите его статистику. Впрочем, дисквалификации - нормальное дело, и мы должны быть готовы заменить его.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Маскерано, Иниеста, Месси, Луис Суарес, Неймар.

Котировки букмекеров:

На Ювентус в среднем букмекеры дают коэффициент 2.74. На Барселону - в среднем 2.65, а самый высокий - 2.89. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь - на сайте Betscan.

11 апреля, вторник

«Ювентус» – «Барселона» Турин. Стадион «Ювентус Стэдиум». 21:45 ТВ-трансляция на канале «Футбол 1» ЮВЕНТУС - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша) Прогноз Sport.ua – 1:1

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