Юрий ВЕРНИДУБ: «В любой команде есть курящие игроки»

- Перед мероприятием «Тренировка со звездой» у футболистов была ещё часовая восстанавливающая тренировка на поле стандартного размера. Я думаю, что ребята получили удовольствие от сегодняшней встречи с журналистами и болельщиками. Хорошо, что есть люди, которые стараются проводить такие мероприятия. Важно популяризировать футбол ещё больше, чтобы зрителей было больше на стадионах.

Спасибо представителям СМИ, которые поддержали эту акцию. Рад, что она прошла успешно. Думаю, всем понравилось. И болельщики, и журналисты попробовали, как осуществляются самые простые упражнения на технику, координацию. Это не такой лёгкий труд, как кажется многим. Это сложный путь, если ты начинаешь его с самого детства и доходишь до вершины. Хочу пожелать нашим футболистам, детям, не бросать спорт, а идти до конца.

- Мы, журналисты, сегодня поняли, что курить нужно бросать (все смеются). А у вас в команде курящие есть?

- Не буду врать: есть. Но могу сказать точно, что я предупреждаю их. Как только будет падать физическая форма, то будем разговаривать. Думаю, в любой команде есть курящие игроки. Даже когда я был футболистом, мы в кубке УЕФА в Италии играли против «Болоньи», после игры мы ждали автобус, который отвезёт нас. Вышел футболист итальянской команды, идёт и смело курит. Я тогда очень удивился. Нам тогда это было непонятно. У них другое отношение к подобным вещам, другой менталитет. А нам приходилось прятаться (улыбается). Не скрою, что это очень вредная привычка. Сам курю и никак бросить не могу. Считаю, что спортсмен должен быть спортсменом. По крайней мере, от курения точно должен отказаться. Но если выпить бокал вина или пива в день отдыха, то ничего страшного тут нет. Все мы люди. Самое важное, чтобы этот бокал не превратился в литр, два или три.