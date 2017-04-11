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Чечер восстановился после травмы

Защитник «Зари» готов сыграть с «Динамо»

  • 11.04.2017 10:41
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shakhtar.com. Вячеслав Чечер (слева)
© shakhtar.com. Вячеслав Чечер (слева)

Защитник «Зари» Вячеслав Чечер восстановился после травмы.

Игрок возобновил тренировки в общей группе и наравне со всеми готовится к матчу 25-го тура УПЛ против «Динамо». Также в очередном туре сможет сыграть Игорь Чайковский, который отбыл дисквалификацию.

Матч «Заря» – «Динамо» состоится 14 апреля в Запорожье в 19:00.

 

Источник — Footboom

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