Защитник «Зари» Вячеслав Чечер восстановился после травмы.
Игрок возобновил тренировки в общей группе и наравне со всеми готовится к матчу 25-го тура УПЛ против «Динамо». Также в очередном туре сможет сыграть Игорь Чайковский, который отбыл дисквалификацию.
Матч «Заря» – «Динамо» состоится 14 апреля в Запорожье в 19:00.
Источник — Footboom
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