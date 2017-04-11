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Зинченко отличился голевым пасом за дубль ПСВ

Украинский хавбек помог своей команде победить «Волендам»

  • 11.04.2017 10:36
  • 597 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК ПСВ. Александр Зинченко
© ФК ПСВ. Александр Зинченко

20-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, выступающий за ПСВ на правах аренды, отметился голевым пасом за дублирующий состав голландского клуба.

В поединке второго дивизиона Голландии против «Волендама» Зинченко на 66-й минуте сделал ассист на Бергвейна, который установил окончательный счет в матче (2:0).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 11.04.2017 11:34
    -3
    Чем не игрок сборной? А Гармаш то таке (с)
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    Mr.K
      Mr.K, 11.04.2017 11:49
    -4
    Юра Бойко, 11.04.2017 11:34
    Чем не игрок сборной? А Гармаш то таке (с)
    Как же вы за*бали со своими куевскими днищами.
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