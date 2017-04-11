20-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, выступающий за ПСВ на правах аренды, отметился голевым пасом за дублирующий состав голландского клуба.
В поединке второго дивизиона Голландии против «Волендама» Зинченко на 66-й минуте сделал ассист на Бергвейна, который установил окончательный счет в матче (2:0).
Источник — Sport.ua
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