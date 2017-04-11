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Отбор на ЧЕ-2018: хорваты готовы отправиться в поход покорять Европу 12:25 — vovazin1991 Якщо наші будуть грати в захисті так само як з Бельгійцями і Монтенеграми то буде десь +4 на кори... 12:21 — topexpertintheworld Надо брать реванш за поражение национальной сборной по футболу и выходить на ЧЕ! Вперед Україно!!...