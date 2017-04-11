Никита КОРЗУН: «Киевское метро намного глубже минского»

Обычно интервью с футболистами записывают в уютных кафе или на территории клубной базы. Реже – дома у интервьюированного. Когда я связался с полузащитником киевского «Динамо» и сборной Беларуси Никитой Корзуном, то предложил записать интервью в необычном для этого месте – в киевском метрополитене.

На предложение Никита согласился сразу же, заверив, что в таком месте он еще не давал интервью.

Мы спустились внутрь станции метро «Дружбы народов». Символично, не так ли? При приобретении жетона Никита сразу заметил: «А в Беларуси жетоны бордовые». Когда мы только ступили на эскалатор Корзун с удивлением сказал: «Ничего себе, какие у Вас глубокие станции!»

Проехавшись по зеленой ветке, мы с Никитой пообщались.

- Когда Вы впервые оказались в метро? Сколько Вам было лет?

- Мне было очень интересно оказаться впервые в метро, потому что я тогда был еще совсем маленьким. Мне было около 6-7 лет, и конечно, я ездил тогда с родителями.

- Чем отличается киевский метрополитен от минского?

- Единственное отличие, которое я заметил – киевский метрополитен намного глубже.

- Часто ли Вам приходится пользоваться общественным транспортом?

- В Киеве общественным транспортом пользуюсь редко, в основном по городу езжу на машине. А в Минске ездил, пока не обзавелся собственным авто. Но для меня не является определяющим, ехать на машине или в метро. Если мне понадобится, я тоже могу поехать на общественном транспорте.

- Как команда приняла новичков Пантича и Кадара? Как они влились в коллектив?

- Все игроки хорошо приняли Тамаша и Александара. Кадар разговаривает только на английском, и это не проблема для всех, так как все знают английский «футбольный» язык. А Пантичу помогает Вида. Пантич и Кадар со всеми хорошо общаются, и все стараются им помочь.

- Команда прощалась как-то по-особенному с Александром Шовковским?

- Конечно! Игроки попрощались с Александром на командном собрании, все ребята пожелали удачи в дальнейшем, поблагодарили за столь успешную карьеру в киевском «Динамо». Шовковский - живая легенда киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Александр в свою очередь поблагодарил всех нас и пожелал удачи и побед!

- Что можете сказать про Шепелева и его игру? Получается, у Вас появился ещё один конкурент в опорной зоне?

- Я считаю, что это хороший игрок, думающий, обладающий хорошим пасом. А что касается конкуренции, то кто сильнее себя показывает на тренировках – тот и играет.

- Как восприняли отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси?

- Я до сих пор так и не понял, почему это случилось. Федерация футбола Беларуси говорит одно, а сам Хацкевич – другое. Я не понимаю точную причину увольнения.

- Мне известно, что Вам очень нравятся котлеты по-киевски. Жена уже умеет их готовить?

- В процессе (смеется). Из украинской кухни жена умеет готовить борщ.

- С кем живёте в одном номере на базе в Конче-Заспе и с кем жили во время сборов?

- На базе я живу с Женей Хачериди. А во время сборов жил с Никитой Бурдой.

- Кто для Вас является фаворитом в нынешней Лиге Чемпионов?

- «Бавария».

Вадим ТАРАН