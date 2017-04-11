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Леонарду ЖАРДИМ: Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто

Главный тренер «Монако» ждет сложного поединка против дортмундской «Боруссии»

  • 11.04.2017 09:55
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ФК Монако. Леонарду Жардим
© ФК Монако. Леонарду Жардим

Наставник «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Возвращение Радамеля Фалькао значит, что наша команда прибавляет в мастерстве и опыте. По предыдущим матчам Лиги чемпионов все вы могли видеть, насколько он важен для нас. Мы понимаем, что отсутствие Сидибе и Бакайоко таит в себе проблемы, но мы должны положиться на глубину нашего состава.

Нас ждет крайне интенсивный поединок с очень сильным соперником, в составе которого полно очень хороших футболистов. «Боруссия» также обладает большим еврокубковым опытом и более длинной скамейкой. Надо будет продемонстрировать свои лучшие качества и показать на что мы способны. При этом, когда будем обороняться, мы должны помнить о мастерстве игроков «Боруссии». Нужно соблюсти верный баланс.

Играть с полной отдачей каждые три дня очень непросто. Даже не знаю, удавалось ли кому-то прежде пройти путь от третьего отборочного раунда до четвертьфинала. Мы провели больше матчей, чем любая другая команда, которая пробилась в эту стадию», – считает Жардим.

Источник — УЕФА

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