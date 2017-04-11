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Томас ТУХЕЛЬ: «Монако – прекрасная команда со своим стилем»

Наставник дортмундской «Боруссии» считает, что у клубов равные шансы в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 11.04.2017 09:49
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ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
© ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы отнюдь не находимся в сложном положении. У нас был лишь один неудачный матч, в котором мы потерпели крупное поражение (1:4) от «Баварии». Попросили игроков не думать об этом поединке. Просто забыть игру. Иногда это приносит пользу, особенно когда играешь через каждые три дня.

У «Монако» есть множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в завтрашнем матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть», – отметил Тухель.

Источник — УЕФА

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