Оборона Реала несет потери перед битвой с Баварией

И мы надеемся на отсутствие ошибок! Удачи Вовка... Вся Украина будет с тобой!!!

Внимательно прочитал регламент Кубка Украины, и не нашел там пункта, который бы гласил о том, что...

Я не погоджуюсь з Вацко про індентичність ситуації з матчами Олімпік - Карпати та Нафтовик - Дина...