Оборона Реала несет потери перед битвой с Баварией

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» перед матчем с «Баварией» испытывает серьезные кадровые проблемы. Крайний защитник Даниэль Карвахаль в понедельник тренировался индивидуально. Участие 25-летнего игрока в матче с немецким клубом, который состоится в среду, под вопросом. Бывший футболист леверкузенского «Байера» стал третьим защитников «Реала», выбывшим из строя. Также травмированы Рафаэль Варан и Пепе.
Источник — ФК Бавария
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