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Оборона Реала несет потери перед битвой с Баварией

К травмированным Варану и Пепе присоединился Карвахаль

  • 11.04.2017 09:26
  • 541 просмотров
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» перед матчем с «Баварией» испытывает серьезные кадровые проблемы. Крайний защитник Даниэль Карвахаль в понедельник тренировался индивидуально. Участие 25-летнего игрока в матче с немецким клубом, который состоится в среду, под вопросом. Бывший футболист леверкузенского «Байера» стал третьим защитников «Реала», выбывшим из строя. Также травмированы Рафаэль Варан и Пепе.

Источник — ФК Бавария

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