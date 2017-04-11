Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Против Барселоны нужны два идеальных матча»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Когда первый матч играешь дома, всегда здорово не пропустить, но завтра сделать это будет трудно, поэтому мы должны постараться забить больше соперника. В противостоянии с «Барселоной» нельзя рассчитывать на две нулевые ничьи и победу по пенальти.

Камбэк «Барселоны» в предыдущем раунде доказывает, что в футболе ничто нельзя считать как само собой разумеющееся, особенно в игре с таким соперником. Мы сделали несколько шагов вперед, в частности, в плане психологии. Чтобы пройти в следующий круг, надо провести два идеальных матча. При этом нам должно повезти», – считает Аллегри.