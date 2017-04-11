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Луис ЭНРИКЕ: «У Ювентуса по-прежнему отличная команда»

Наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от битвы с туринским клубом

  • 11.04.2017 08:50
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«По сравнению с берлинским финалом в обоих клубах появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве».

Я смотрел много матчей «Ювентуса», и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. Мы же, как и всегда, постараемся победить. Бускетс - ключевой игрок нашей команды. Просто посмотрите его статистику. Впрочем, дисквалификации - нормальное дело, и мы должны быть готовы заменить его», – отметил Энрике.

Источник — УЕФА

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