Луис ЭНРИКЕ: «У Ювентуса по-прежнему отличная команда»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«По сравнению с берлинским финалом в обоих клубах появились новые игроки. У «Юве» по-прежнему отличная команда. Лучше или хуже она той, что играла с нами два года назад? Не могу сказать. Отлично помню тот финал, но этот матч - совсем другая история. Обе команды уверены в своих силах. Игроки не нуждаются в моей мотивации перед четвертьфиналом с такой командой, как «Юве».

Я смотрел много матчей «Ювентуса», и эта команда всегда и на всех участках поля навязывает сопернику свой футбол. Мы же, как и всегда, постараемся победить. Бускетс - ключевой игрок нашей команды. Просто посмотрите его статистику. Впрочем, дисквалификации - нормальное дело, и мы должны быть готовы заменить его», – отметил Энрике.