Ярмоленко забил свой 90-й мяч в УПЛ

Совсем недавно Андрей Ярмоленко забил юбилейнй 150-й гол на высшем уровне за «Динамо» и национальную сборную Украины.

В 24-м туре Лиги Пари-Матч капитан «Динамо» достиг еще одной «круглой» цифры – 90 мячей в чемпионате Украины!

Для достижения столь уважительного показателя Ярмоленко потребовалось чуть менее девяти лет: свой первый мяч в высшей лиге футболист отправил в ворота «Ворсклы» 11-го мая 2008 года. Чтобы забить 90 мячей нападающему потребовалось 215 матчей, средняя результативность составляет 0,42 мяча за игру.

Отметим также стабильность выступлений Ярмоленко в последние шесть сезонов. В каждом из них, начиная с 2010/11, Андрей забивал в чемпионате не менее десяти мячей (11, 12, 11, 12, 14, 13). В нынешнем сезоне на счету динамовца уже девять забитых мячей.