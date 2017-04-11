Томас МЮЛЛЕР: «Это будет игра между топовыми европейскими клубами»

Обратный отсчет пошел, через несколько дней в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Реалом». Так что возвращение в строй Мануэля Нойера очень кстати. На прошлой неделе вратарь перенес операцию на ноге, но в понедельник снова тренировался с командой. Так что вероятность того, что он сыграет против испанского Рекордмайстера очень велика.

В подготовке Анчелотти не хватает только Матса Хуммельса, который на прошлой тренировке получил травму, и Роберта Левандовски. Поляк из-за ушиба плеча в матче с Дортмундом тренируется по индивидуальной программе. Хави Мартинес и Давид Алаба сегодня выполняли упражнения на песке.

Под палящем солнцем команда Анчелотти отрабатывала различные игровые комбинации и много работала с мячом. «Мы хорошо подготовлены», - заявил Томас Мюллер.

«Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак, - рассказал полный энергии нападающий, который на прошлой неделе вынужден был меньше тренироваться. - Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы. Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче».