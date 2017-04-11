Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Томас МЮЛЛЕР: «Это будет игра между топовыми европейскими клубами»

Мюнхенская «Бавария» готовится к битве с мадридским «Реалом»

  • 11.04.2017 08:37
  • 169 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Томас Мюллер
© ФК Бавария. Томас Мюллер

Обратный отсчет пошел, через несколько дней в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Реалом». Так что возвращение в строй Мануэля Нойера очень кстати. На прошлой неделе вратарь перенес операцию на ноге, но в понедельник снова тренировался с командой. Так что вероятность того, что он сыграет против испанского Рекордмайстера очень велика.

В подготовке Анчелотти не хватает только Матса Хуммельса, который на прошлой тренировке получил травму, и Роберта Левандовски. Поляк из-за ушиба плеча в матче с Дортмундом тренируется по индивидуальной программе. Хави Мартинес и Давид Алаба сегодня выполняли упражнения на песке.

Под палящем солнцем команда Анчелотти отрабатывала различные игровые комбинации и много работала с мячом. «Мы хорошо подготовлены», - заявил Томас Мюллер.

«Я в обычном режиме тренировался с командой, и это хороший знак, - рассказал полный энергии нападающий, который на прошлой неделе вынужден был меньше тренироваться. - Мы уверены в своих силах. Это будет большая игра между двумя топовыми клубами Европы. Конечно, предвкушение велико. Это можно заметить и вне поля, не только в СМИ, а просто при встрече с друзьями и знакомыми. Все говорят только об этом матче».

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.