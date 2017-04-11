Геннадий ОРБУ: «Сейчас некому играть, поэтому ставят молодежь»

С первых чемпионатов Украины и вплоть до начала 2000-х годов заметную роль в составе Шахтера играл левый полузащитник Геннадий Орбу. Оставил он след и в национальной команде страны, проведя за нее 17 матчей. В первой части нашей беседы с экс-хавбеком речь шла о горняцком этапе его карьеры.

— Геннадий Григорьевич, вы сейчас в Шахтере сменили направление работы…

— Да, вернулся к селекционной деятельности в первой команде.

— Что входит в ваши обязанности?

— Просмотр возможных кандидатов. На мне Беларусь, Молдова и скандинавские страны. Также я отслеживаю игру арендованных футболистов донецкого клуба.

— Как часто вам приходится колесить по миру?

— До 2006 года мы каждый уик-энд выезжали на просмотры матчей. Сейчас это происходит реже, много полезной информации можно почерпнуть из Интернета…

— Какая у вас была самая дальняя командировка?

— В Бразилию, где мы группой из восьми человек работали 45 дней. Также были перелеты в Аргентину и Уругвай.

— А какая деятельность вам больше по душе — селекционная или тренерская?

— Мне все равно, лишь бы приносить пользу клубу. Но так получилось, что с 2006 года я тренировал, поэтому как-то уже привык, но опять перестроиться для меня не проблема.

— Сейчас в Украине хоть и вынужденно, но начали доверять молодежи. Находить таланты стало легче?

— Это сложный вопрос. В наше время, да зачем далеко ходить, даже лет пять назад дублеры зарабатывали себе место в основном составе только колоссальным трудом. Сейчас некому играть, поэтому ставят молодежь, и в большинстве случаев ребята пока не показывают того мастерства, которое необходимо для Премьер-лиги.

«Головой я забил всего один гол из 54-х»

— Вас в 1992 году из макеевского Бажановца забрали или пригласили в Шахтер?

— Сначала меня вели селекционеры горняков, а потом приехал Валерий Иванович Яремченко, который посмотрел два матча с моим участием и пригласил в Донецк.

— Вы сразу застолбили за собой место левого полузащитника?

— Нет. На адаптацию у меня ушел практически год.

— Помните свою первую зарплату в Шахтере?

— Конкретную сумму — нет. Припоминаю, что были купоны, а о долларах тогда и речи не было.

— Вы всегда играли под седьмым номером?

— Нет, с этой цифрой на спине выступал Юрий Беличенко, а уже после его ухода из команды, если не ошибаюсь, в 1995 году семерку взял я.

— Кто в 90-х в Шахтере был душой компании?

— Мог пошутить и я (улыбается). Вообще у нас многие ребята отличались остроумием, и мы всегда друг друга понимали, ведь у нас футболисты были практически одного возраста, плюс-минус несколько лет.

— По каким обычаям в Шахтере принимали новичков?

— По местным. На первой тренировке главная задача новенького заключалась в том, чтобы успевать убирать ноги во время подкатов. Так проверялась смекалка, реакция. Конкуренция за место в основе была сумасшедшая.

— Как в то время команда ездила на гостевые поединки?

— В те города, которые были ближе, — на автобусе, а на дальние расстояния — на самолете, Ан-24. Ну а с приходом на пост президента клуба Рината Ахметова до места назначения мы уже добирались исключительно по воздуху.

— Был ли у вас нефартовый гостевой стадион?

— О стадионе не скажу, но команда такая была — Карпаты, ворота которых я за всю карьеру не поразил ни разу.

— Все ли свои голы вы забивали левой ногой?

— Нет. Мячей 10 из своих 54-х я провел правой. Игра головой была не моим коньком, но однажды я все-таки отличился и так, хоть и случайно (улыбается).

— Кто пострадал?

— Заря. Я вышел один на один с Андреем Никитиным, он немного неудачно отбил мяч, тот подскочил, и я головой забил в пустые ворота.

— Кому из партнеров вы отдали больше всего голевых передач?

— Была у нас удалая троица — Олег Матвеев, Сергей Ателькин и Андрей Воробей. Думаю, большинство своих пасов я разделил поровну между этими ребятами.

— Валерий Яремченко стал для вас футбольным отцом?

— Вне всяких сомнений. Как я говорил выше, приглашение в Шахтер было его инициативой. И под его руководством я начал свою тренерскую деятельность.

«В 90-х состав Динамо был на порядок сильнее»

— С кем из партнеров по Шахтеру вам было легче всего взаимодействовать?

— Я могу назвать много футболистов, но не хочу кого-то упустить, поэтому скажу, что со всеми мне было приятно и комфортно играть.

— Нет сожаления, что вы так и не смогли стать чемпионом Украины в составе горняков?

— Конечно, есть. Но в этом большая доля моей вины. Моя несдержанность привела к тому, что в 2000-м мне пришлось уйти из команды, поэтому я не только не стал чемпионом, но и в том же году упустил шанс сыграть в Лиге чемпионов. Единственный положительный момент заключается в том, что я много времени верой и правдой отслужил Шахтеру.

— С Динамо в чемпионате тогда было сложно соперничать?

— Когда-то Валерий Яремченко сказал: «Перенесите столицу Украины в Донецк, и я выиграю золотые медали». Состав у киевлян тогда был на порядок сильнее. Вы помните, как Динамо разрывало Барселону, Реал, выходило в полуфинал Суперлиги? Это уже позже, когда Шахтер начал приобретать сильных легионеров, донетчанам удалось сравняться в соперничестве с бело-синими.

— Зато вы вместе с командой в 1995 году завоевали первый в истории горняков Кубок Украины.

— Согласен. Перед финальным поединком с Днепром в качестве фаворитов рассматривались днепряне. У них тогда, как по мне, финансовая и кадровая ситуация была лучше, чем у нас. Но всем известно, что Шахтер еще с союзных времен считался кубковой командой, поэтому мы вышли на тот матч супермотивированными. Правда, минут 70 соперник превосходил нас, забил гол, но потом шахтерский характер сыграл свою роль. Нам удалось перевести игру в дополнительное время, там мы смотрелись свежее оппонента, однако выиграть смогли только по пенальти.

— Победу праздновали долго?

— Где-то два дня (улыбается). В чемпионате мы никаких целей уже не преследовали, а триумф в поединке с Днепром позволил Шахтеру квалифицироваться в Кубок кубков…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК