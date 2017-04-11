Ярослав ОЛЕЙНИК: «Держали в уме новую схему Динамо»

Защитник «Олимпика» Ярослав Олейник прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Лиги Пари-Матч от «Динамо» (0:4).

- Роман Санжар сказал, что в матче с «Динамо» команда наошибалась больше, чем во всех предыдущих весенних матчах. Согласен с тренером?

- Конечно. Какой тренер будет доволен, когда его команда пропускает четыре мяча. Пропустив первый гол, мы должны были идти в атаку, раскрываться, а киевляне получили свободные зоны. Допустили ошибки, за которые нас наказали. Теперь будем анализировать игру, и стараться впредь не повторять этих ошибок.

- Показалось, что вам не хватало эмоций…

- Сложно сказать, почему так вышло. Провели ряд неплохих матчей, а вчера не были похожи сами на себя. Приложим все силы для того, чтобы исправиться в следующих матчах.

- «Динамо» не создало много моментов, но до перерыва забило дважды, реализовав максимум…

- Да, по сути, у киевлян было не так много моментов, но они их реализовали. В таких матчах нельзя позволять оппоненту свободно себя чувствовать, наказание приходит быстро за малейшую оплошность. Это и приключилось, когда забивали Беседин и Ярмоленко в первом тайме. В то же время свои моменты мы не смогли реализовать.

- Схема игры «Динамо» в три центрбека была дискомфортной для вас?

- Мы всю неделю тренировались, держа в уме новую схему «Динамо». Не могу сказать, что расположение «бело-синих» на поле было для нас дискомфортным. Мы разобрали игру соперника, знали, как он будет играть, каждый футболист знал, какую позицию занимать, куда будет открываться оппонент. Но сыграть без ошибок не получилось.

- Если с «Шахтером» у «Олимпика» получается цепляться за очки, то с «Динамо» пока что не складывается. Киевляне более неудобный соперник?

- И «Шахтер», и «Динамо» - гранды украинского футбола. С этими командами можно добиться результата, если быть предельно сконцентрированными все 90 минут, грамотно играть в обороне и найти свой момент в атаке. С «горняками» нам удавалось это, а вот с «Динамо» пока что нет. Нельзя сказать, что киевляне настолько неудобный соперник для нас, но брать очки с ними пока что нам не удается. Будем работать, постараемся взять реванш во втором круге второго этапа Лиги Пари-Матч.

- В атаке мало что получалось, а безголевая серия «Олимпика» продлилась, и уже составляет 336 минут. В чем причина неудач у ворот соперников?

- Мы много работаем на тренировках, уделяем внимание этому компоненту игры. Но пока что не получается забить, хотя и моменты ведь создаем. Постараемся в игре с «Шахтером» прервать эту серию. Уверен, что забитый мяч придаст нам уверенности и дальше будет легче.

- Впереди матч с «Шахтером», который вчера проиграл «Черноморцу». Раненый зверь опасен вдвойне?

- «Шахтер» всегда опасен, хоть после поражения, хоть во время победной серии. Мы тоже проиграли, так что, как и они, хотим реабилитироваться, и в субботу будем играть только на победу.