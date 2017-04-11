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Маркос АЛОНСО: «В АПЛ ничто не дается легко»

Футболист «Челси» доволен победой над «Борнмутом» (3:1)

  • 11.04.2017 07:37
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ФК Челси. Маркос Алонсо
© ФК Челси. Маркос Алонсо

Маркос Алонсо считает, что «Челси» удалось найти правильный игровой баланс в субботнем матче с «Борнмутом» (3:1).

У испанского винг-бэка «Челси» есть немало оснований быть в восторге от результата матча, который позволил «синим» сохранить отрыв в 7 очков от ближайшего преследователя. Во втором тайме Алонсо забил один из самых красивых голов в карьере.

В этом сезоне Алонсо уже попадал в перекладину, исполняя штрафные удары. Но его пятый гол в сезоне получился самым привлекательным из тех, что он забил за «Челси».

«Я очень счастлив, — говорит Алонсо. — Я не выискивал самого низкорослого игрока в стенке, но мне повезло, что все сложилось таким образом. Я был близок к тому, чтобы забить в предыдущих матчах, но теперь я рад, что наконец-то мяч оказался в сетке».

«Мы сыграли настолько уверенно, потому что были очень внимательны», — говорит испанец.

«Сейчас очень важно продолжать играть с той же самоотдачей и 100-процентной концентрацией».

«В АПЛ ничто не дается легко. Нужно выходить на матч с должной концентрацией, чтобы продолжать добиваться подобных результатов».

Победа 3:1 над «Борнмутом» стала идеальным ответом «Тоттенхэму», который ранее, в тот же день, обыграл «Уотфорд» и сократил отставание от «синих» до 4-х очков.

«Мы знали, что должны побеждать, поскольку «Тоттенхэм» продолжает оказывать на нас давление, — отмечает Алонсо. — Мы постарались сделать то же самое, что и они, и полностью выложились, чтобы выиграть свои матчи».

«Мы подходим все ближе и ближе, и каждый матч для нас очень важен».

Источник — ФК Челси

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