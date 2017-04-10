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32-й тур
Кристал Пэлас
3:0
Арсенал
10.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас — Арсенал — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

  • 11.04.2017 09:58
  • 200 просмотров
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В поединке 32-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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