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Арсенал крупно уступил Кристал Пэлас

Лондонский клуб впервые проиграл 4 подряд выездных поединка в АПЛ под руководством Арсена Венгера

  • 10.04.2017 23:59
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Чемпионат Англии. 32-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» 3:0
Голы: 1:0 – 17 Таунсенд, 2:0 – 63 Кабай, 3:0 – 68, пенальти Миливоевич.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Кабай (Макартур, 74), Панчон, Заа (Дилэйни, 88), Таунсенд, Миливоевич (Фламини, 82), Шлупп, Бентеке.
«Арсенал» – Мартинес, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Габриэл, Озил, Эль-Ненни (Рэмзи, 59), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 69), Джака, Санчес, Уэлбек (Жиру, 60).
Предупреждение: Мустафи (22).

Источник — Sport.ua

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