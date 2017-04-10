Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НАЗАРЕНКО: После перехода на тренерскую должность жизнь не изменилась

Экс-полузащитник «Днепра» рассказал о начале тренерской карьеры

  • 10.04.2017 23:27
  • 112 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Сергей Назаренко
© ФК Днепр. Сергей Назаренко

Бывший игрок «Днепра» Сергей Назаренко рассказал о начале тренерской карьеры дубле родной команды.

– Как изменилась ваша жизнь после перехода на тренерскую должность?
– Можно сказать, не изменилась вообще. Распорядок такой же – тренировки, игры.

– Последний матч за «Днепр» вы провели в октябре прошлого года – против «Волыни». Предполагали ли тогда, что больше можете и не выйти на поле?
– Я об этом всем, конечно, не думал. Когда контракт с «Днепром» уже закончился, был перерыв, который длился полтора месяца. Можно было все хорошо обдумать. Я это сделал и принял решение.

– Были предложения его продлить?
– Мы пообщались с руководством и совместно решили этого не делать. Мне предложили остаться в клубе, только в другом качестве.

– Чем вы занимались в те несколько месяцев, которые предшествовали объявлению об окончании карьеры?
– Проводил время с семьей. Я на протяжении стольких лет не уделял им достаточно внимания, и теперь наверстывал.

– Ваше обучение на тренерских курсах продолжается. Какие впечатления?
– Учиться никогда не поздно. Есть интересные темы – в них с удовольствием вникаю. Никаких сложностей пока не почувствовал.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.