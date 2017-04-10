НАЗАРЕНКО: После перехода на тренерскую должность жизнь не изменилась

Бывший игрок «Днепра» Сергей Назаренко рассказал о начале тренерской карьеры дубле родной команды.

– Как изменилась ваша жизнь после перехода на тренерскую должность?

– Можно сказать, не изменилась вообще. Распорядок такой же – тренировки, игры.

– Последний матч за «Днепр» вы провели в октябре прошлого года – против «Волыни». Предполагали ли тогда, что больше можете и не выйти на поле?

– Я об этом всем, конечно, не думал. Когда контракт с «Днепром» уже закончился, был перерыв, который длился полтора месяца. Можно было все хорошо обдумать. Я это сделал и принял решение.

– Были предложения его продлить?

– Мы пообщались с руководством и совместно решили этого не делать. Мне предложили остаться в клубе, только в другом качестве.

– Чем вы занимались в те несколько месяцев, которые предшествовали объявлению об окончании карьеры?

– Проводил время с семьей. Я на протяжении стольких лет не уделял им достаточно внимания, и теперь наверстывал.

– Ваше обучение на тренерских курсах продолжается. Какие впечатления?

– Учиться никогда не поздно. Есть интересные темы – в них с удовольствием вникаю. Никаких сложностей пока не почувствовал.