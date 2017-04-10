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Черноморец будет играть домашние матчи или в Киеве, или в Днепре

Одесская команда близка к тому, чтобы обосноваться на НСК «Олимпийский» или на «Метеоре»

  • 10.04.2017 23:05
  • 768 просмотров
  • 1 комментария
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ZN.ua. НСК «Олимпийский»
© ZN.ua. НСК «Олимпийский»

Руководство «Черноморца» проводит переговоры об аренде стадионов в Днепре и Киеве. Одесская команда близка к тому, чтобы часть домашних матчей завершения сезона-2016/2017 провести или на стадионе «Метеор», или на НСК «Олимпийский».

Выбор именно этих двух стадионов обусловлен, в том числе, календарем соревнований – в дни проведения домашних матчей «Черноморца» клубы, играющие на этих стадионах («Сталь» и «Динамо») проводят выездные поединки.

Напомним, Премьер-лига запретила одесской команде проводить матчи на домашней арене из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Черноморец».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    nikin1220
    online
      nikin1220, 11.04.2017 00:07
    0
    выиграли у шахтера, можно и на олимпийском поиграть)
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