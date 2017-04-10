Черноморец будет играть домашние матчи или в Киеве, или в Днепре

Руководство «Черноморца» проводит переговоры об аренде стадионов в Днепре и Киеве. Одесская команда близка к тому, чтобы часть домашних матчей завершения сезона-2016/2017 провести или на стадионе «Метеор», или на НСК «Олимпийский».
Выбор именно этих двух стадионов обусловлен, в том числе, календарем соревнований – в дни проведения домашних матчей «Черноморца» клубы, играющие на этих стадионах («Сталь» и «Динамо») проводят выездные поединки.
Напомним, Премьер-лига запретила одесской команде проводить матчи на домашней арене из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Черноморец».
Источник — Sportarena
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