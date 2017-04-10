Во время матча Второй лиги между «Жемчужиной» и «Рухом» голкипер гостей Александр Дяченко легко перебил трибуны и угодил в троллейбус.
В одном из игровых эпизодов вратарь вышел из ворот и, решив не рисковать, выбил мяч в аут. Однако снаряд полетел по очень высокой траектории, перелетел через трибуны одесского стадиона «Спартак» и угодил прямо в троллейбус, проезжавший мимо арены.
Отметим, что матч завершился победой Жемчужины со счетом 2:1.
Источник — Новое время
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.