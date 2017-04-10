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Вратарь Руха во время матча выбил мяч в аут и попал в троллейбус

Александр Дяченко немного подпортил городской транспорт Одессы

  • 10.04.2017 22:32
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ФК Рух. Александр Дяченко
© ФК Рух. Александр Дяченко

Во время матча Второй лиги между «Жемчужиной» и «Рухом» голкипер гостей Александр Дяченко легко перебил трибуны и угодил в троллейбус.

В одном из игровых эпизодов вратарь вышел из ворот и, решив не рисковать, выбил мяч в аут. Однако снаряд полетел по очень высокой траектории, перелетел через трибуны одесского стадиона «Спартак» и угодил прямо в троллейбус, проезжавший мимо арены.

Отметим, что матч завершился победой Жемчужины со счетом 2:1.

Источник — Новое время

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