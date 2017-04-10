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ЧЕРКАСОВ: «Относительно переноса матча с Динамо никто не обращался»

Генсек «Шахтера» расказал, что «горняки» узнали о смене даты поединка из официального сообщения ПЛ

  • 10.04.2017 22:20
  • 248 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Александр Черкасов
© ФК Шахтер Донецк. Александр Черкасов

Генеральный секретарь ФК «Шахтер» Александр Черкасов прокомментировал информацию относительно переноса матча с «Динамо» на пятницу, 21 апреля.

- Касательно переноса даты матча с «Динамо» в «Шахтер» никто не обращался. Про решение провести игру в пятницу, 21 апреля, мы узнали из официального сообщения Премьер-лиги - отметил Черкасов.

Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что перенос матча согласован с руководством «Шахтера», а также никак не связан со свадьбой дочери его брата Григория Суркиса.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 10.04.2017 22:30
    +1
    Ууууупс,.. Началось в колхозе утро
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