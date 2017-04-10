ЧЕРКАСОВ: «Относительно переноса матча с Динамо никто не обращался»

Генеральный секретарь ФК «Шахтер» Александр Черкасов прокомментировал информацию относительно переноса матча с «Динамо» на пятницу, 21 апреля.
- Касательно переноса даты матча с «Динамо» в «Шахтер» никто не обращался. Про решение провести игру в пятницу, 21 апреля, мы узнали из официального сообщения Премьер-лиги - отметил Черкасов.
Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что перенос матча согласован с руководством «Шахтера», а также никак не связан со свадьбой дочери его брата Григория Суркиса.
Источник — terrikon.com
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