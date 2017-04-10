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Ярмоленко вместе с сыном отпраздновали победу над Олимпиком

Лидер «Динамо» с ранних лет приучает своего наследника к большому футболу

  • 10.04.2017 22:10
  • 519 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отпраздновал победу над «Олимпиком» (4:0) вместе со своим сыном Иваном.

После матча 27-летний футболист вывел сына на поле и предоставил возможность юному игроку отправить мяч в ворота. Иван не сплоховал и точно пробил по воротам с линии вратарской площадки.

Напомним, в матче с «Олимпиком» Ярмоленко отметился дублем.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 10.04.2017 22:33
    0
    Очень важная новость
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