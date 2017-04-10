Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко отпраздновал победу над «Олимпиком» (4:0) вместе со своим сыном Иваном.
После матча 27-летний футболист вывел сына на поле и предоставил возможность юному игроку отправить мяч в ворота. Иван не сплоховал и точно пробил по воротам с линии вратарской площадки.
Напомним, в матче с «Олимпиком» Ярмоленко отметился дублем.
Источник — ФК Динамо Киев
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