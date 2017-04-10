Адеринсола ЭСЕОЛА: «Очень хотел бы попасть в сборную Украины»

Украинский форвард «Звезды» Адеринсола Эсеола рассказал о кумире детства и выразил желание играть за сборную Украины.
- Вы - фактурный, высокорослый нападающий. По своей манере игры, с кем бы вы могли себя сравнить из топ-нападающих мира? Возможно, Ибрагимович?
- В детстве мне нравился Тьерри Анри. Я думал, что я на него похож, но когда я подрос, то понял, что это не так. Уровень технического оснащения у нас немножко разный (смеется, - прим.авт.). С Ибрагимовичем та же история. Но он и на голову выше меня. Да и бывают нападающие еще более высокорослые.
- У вас есть персональные задачи в карьере? Попасть в сборную, выиграть золото национального чемпионата или сыграть в Лиге чемпионов? Что для вас в приоритете?
- На самом деле, я очень хотел бы попасть в сборную Украины. Было бы интересно попробовать себя на таком уровне. Будем надеяться, что у меня получится привлечь внимание тренерского штаба главной команды страны.
Даниил ВЕРЕИТИН
Источник — terrikon.com
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