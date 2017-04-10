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Арсен ВЕНГЕР: «Игроки Арсенала показали, что мы едины»

Наставник «канониров» считает, что его команда преодолела сложный период

  • 10.04.2017 21:16
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ФК Арсенал. Арсен Венгер
© ФК Арсенал. Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его команды смогла преодолеть сложный период, разгромив «Вест Хем» со счетом 3:0.

«Арсенал» преодолел очень сложный период и показал, что мы едины, сосредоточены и настроены делать правильные вещи. В какое-то время это ставили под сомнение, но думаю, что мы дали правильный ответ. Мы должны продолжать показывать такое отношение до конца сезона», – сказал Венгер.

Источник — BBC

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