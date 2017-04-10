Арсен ВЕНГЕР: «Игроки Арсенала показали, что мы едины»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его команды смогла преодолеть сложный период, разгромив «Вест Хем» со счетом 3:0.
«Арсенал» преодолел очень сложный период и показал, что мы едины, сосредоточены и настроены делать правильные вещи. В какое-то время это ставили под сомнение, но думаю, что мы дали правильный ответ. Мы должны продолжать показывать такое отношение до конца сезона», – сказал Венгер.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.