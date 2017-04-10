ЦУРИКОВ: «К матчу против Черноморца должен быть в строю»

Хавбек «Александрии» Андрей Цуриков рассказал причинах своего неучастия в поединке 24 тура УПЛ с «Зарей» (0:0).

«За несколько дней до матча я почувствовать боль в ноге. Пришлось взять паузу и пропустить домашний поединок с «Зарей».

Мне было досадно, что не смогу сыграть. Но проблема с ногой была такой, что необходима была пауза. К «Заре» я готовился вместе со всеми. Очень хотел принять участие в матче. Тем более что в предыдущем поединке чемпионата против «Динамо» (1:4) я также не играл по причине договоренностей между клубами.

Когда вернусь в строй? Думаю, еще пару дней и я буду полноценно тренироваться в общей группе. То есть, к очередному матчу против «Черноморца» уже должен быть в строю», - сказал Цуриков.