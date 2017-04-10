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Как футболистов Звезды разыграли на первое апреля

Игроки кропивницкого клуба приглашали жителей своего города на концерт несуществующего исполнителя

  • 10.04.2017 20:23
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UA-Football.
© UA-Football.

Футболисты «Звезды» поддались на розыгрыш маленькой девочки, которая попросила их пригласить кропивничан на концерт несуществующего народного артиста Давлатафаза Давлаткадамовича.

Конечно, в конце футболистам сказали, что это была первоапрельская шутка, от чего все весело посмеялись.

Источник — ФК Звезда

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