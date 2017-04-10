Футболисты «Звезды» поддались на розыгрыш маленькой девочки, которая попросила их пригласить кропивничан на концерт несуществующего народного артиста Давлатафаза Давлаткадамовича.
Конечно, в конце футболистам сказали, что это была первоапрельская шутка, от чего все весело посмеялись.
Источник — ФК Звезда
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