Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в неприятную ситуацию. Вечером в воскресенье, после победы над «Лестер Сити» (4:2), 23-летний англичанин был избит в одном из пабов Ливерпуля.
На записи видно, как ничего не подозревающий Баркли получает несколько ударов в область головы от неизвестного.
Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.
Ross Barkley doing an impression of his own career 😂😂😂 pic.twitter.com/RkcZnJgqbQ— Stephen Howson 🇾🇪 (@MrStephenHowson) 10 квітня 2017 р.
Источник — Liverpool Echo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.