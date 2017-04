Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в неприятную ситуацию. Вечером в воскресенье, после победы над «Лестер Сити» (4:2), 23-летний англичанин был избит в одном из пабов Ливерпуля.

На записи видно, как ничего не подозревающий Баркли получает несколько ударов в область головы от неизвестного.

Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.

Ross Barkley doing an impression of his own career 😂😂😂 pic.twitter.com/RkcZnJgqbQ