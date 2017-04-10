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Роса Баркли избили в одном из пабов Ливерпуля

Хавбек «Эвертона» неудачно отпраздновал победу над «Лестер Сити»

  • 10.04.2017 20:15
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ФК Эвертон. Росс Баркли
© ФК Эвертон. Росс Баркли

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли попал в неприятную ситуацию. Вечером в воскресенье, после победы над «Лестер Сити» (4:2), 23-летний англичанин был избит в одном из пабов Ливерпуля.

На записи видно, как ничего не подозревающий Баркли получает несколько ударов в область головы от неизвестного.

Полиция графства Мерсисайд заявила, что по факту запечатленной драки проводится проверка.

Источник — Liverpool Echo

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