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Володимир ЛІНКЕ: «Не вірю в те, що Шахтар міг «злити» матч»

Екс-гравець «Металіста» – про першу поразку донеччан у чемпіонаті

  • 10.04.2017 19:39
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holos.fm. Владимир Линке
© holos.fm. Владимир Линке

Легендарний в минулому футболіст «Металіста» Володимир Лінке проаналізував сенсаційну поразку донецького «Шахтаря» від «Чорноморця».

«Чи міг Шахтар» навмисно програти «Чорноморцю», щоб додати інтриги в чемпіонаті і таким чином виправдати нинішній формат чемпіонату України? Не думаю. Я не вірю в те, що гірники могли «злити» матч. Насправді донеччани просто трішки розслабилися, бо мають солідну перевагу над «Динамо». І фізично вони підсіли. Так-так, «Чорноморець» фізично був сильнішим. Підкреслюю, я не вірю в те, що «Шахтар» міг спеціально програти і створювати собі додаткові турнірні ризики. Це нісенітниці».

Нагадаємо, що внаслідок поразки «Шахтаря» в чемпіонаті України відновилися аж дві інтриги. «Шахтар» зменшив відрив від «Динамо» до одинадцяти очок, а «Чорноморець» наблизився до «Олександрії» на відстань трьох очок, а до «Олімпіка» -- до чотирьох балів. Останнім часом на «Шахтар» посипалася критка за те, що клуб ініціював нинішній формат, який, на жаль, інтриги не додав», - сказав Лінке.

Источник — ПлюсСпорт

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