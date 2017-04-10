Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл истинную причину переноса матча «Динамо» – «Шахтер», который сыграют в пятницу, 21 апреля, а не днем позже, как планировалось ранее. Напомним, два дня назад в СМИ появилась информация, что поединок перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса.

«У дочки брата 22 апреля свадьба. Если люди считают, что матч перенесли из-за свадьбы, то они ошибаются.

Мы договорились с «Шахтером» сыграть в пятницу. Нам это удобно, в среду принципиальные матчи в Кубке, полуфинал все-таки.

Мы, как хозяева, имеем право перенести матч. И я считаю, что это не связано ни со свадьбами, ни с чем. 20 часов в пятницу – удобное время. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас», – сказал Суркис.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины состоятся 26 апреля.