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СУРКИС: «Матч с Шахтером перенесли не из-за свадьбы дочери брата»

Президент «Динамо» рассказал о причинах переноса даты поединка УПЛ

  • 10.04.2017 19:20
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  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл истинную причину переноса матча «Динамо» – «Шахтер», который сыграют в пятницу, 21 апреля, а не днем позже, как планировалось ранее. Напомним, два дня назад в СМИ появилась информация, что поединок перенесен из-за свадьбы дочери Григория Суркиса.

«У дочки брата 22 апреля свадьба. Если люди считают, что матч перенесли из-за свадьбы, то они ошибаются. 

Мы договорились с «Шахтером» сыграть в пятницу. Нам это удобно, в среду принципиальные матчи в Кубке, полуфинал все-таки. 

Мы, как хозяева, имеем право перенести матч. И я считаю, что это не связано ни со свадьбами, ни с чем. 20 часов в пятницу – удобное время. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас», – сказал Суркис.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины состоятся 26 апреля.

Источник — #FootballHub

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