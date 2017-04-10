СМИ: Бойко может вернуться в Динамо

По информации источника, летом «Динамо» намерено усилить вратарскую позицию, и приоритетным вариантом является голкипер «Малаги» Денис Бойко.

Напомним, права на украинского вратаря принадлежат «Бешикташу», за «Малагу» Бойко выступает на правах аренды. В текущем сезоне в активе футболиста 5 матчей в составе испанской команды.

Денис Бойко является воспитанником «Динамо», но в первой команде клуба почти не играл.