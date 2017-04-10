Fotospor: Тайсон покинет Шахтер по окончании сезона

Один из руководителей турецкого клуба побывал в столице Украины, чтобы обсудить с руководством «Шахтера» трансфер бразильца Тайсона, у которого зимой заканчивается контракт с «горняками».

По информации источника, на этой неделе в Стамбул с ответным визитом приедет агент бразильского футболиста Пауло Бордонаро.

Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2017 года. По данным турецкого источника, руководство «оранжево-черных» готово отпустить бразильца за четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл за «Шахтер» 18 матчей и забил четыре мяча.