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Артем КРАВЕЦ: «С Тони Адамсом уже знаком»

Нападающий «Гранады» - о смене тренера в испанском клубе

  • 10.04.2017 18:25
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granadacf.es. Артем Кравец
© granadacf.es. Артем Кравец
Форвард «Гранады» Артем Кравец прокомментировал назначение Тони Адамса на должность главного тренера команды.
 
«Наверное, если нет результата, то нужно что-то менять.
 
С Тони Адамсом уже знаком, ведь он как спортивный директор был на клубной базе», – сказал Кравец.
 
Экс-защитник сборной Англии сменил на посту главного тренера испанского клуба Лукаса Алькараса.
 
«Гранада» после 31 туров занимает 19-е место в турнирной таблице примеры. Артем Кравец за 25 игр в испанской команде забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. 

 

Источник — Футбол 24

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