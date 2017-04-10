Артем КРАВЕЦ: «С Тони Адамсом уже знаком»

Форвард «Гранады» Артем Кравец прокомментировал назначение Тони Адамса на должность главного тренера команды.
«Наверное, если нет результата, то нужно что-то менять.
С Тони Адамсом уже знаком, ведь он как спортивный директор был на клубной базе», – сказал Кравец.
Экс-защитник сборной Англии сменил на посту главного тренера испанского клуба Лукаса Алькараса.
«Гранада» после 31 туров занимает 19-е место в турнирной таблице примеры. Артем Кравец за 25 игр в испанской команде забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Источник — Футбол 24
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