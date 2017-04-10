Чеснаков пропустит минимум неделю из-за сотрясения мозга

Полузащитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков пропустит минимум неделю из-за повреждения, которое он получил в матче 23-го тура чемпионата против «Звезды», сообщает официальный сайт полтавчан.
Врачи диагностировали у футболиста сотрясение мозга и перелом носа, поэтому ближайшие 8-10 дней капитан «Ворсклы» проведет на больничном и пропустит как минимум ближайший матч против «Карпат».
Напомним, что травму полтавчанин получил уже в дебюти игры с «Звезды», столкнувшись с полузащитником соперника Алексеем Чичиковым.
В текущем сезоне полузащитник провел в составе «Ворсклы» 27 поединков, отличившись двумя голами.
Источник — ФК Ворскла
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