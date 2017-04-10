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Как в Киеве Belanov Football League открывали

В суботу состоялось открытие чемпионата по мини-футболу под эгидой Фонда Игоря Беланова

  • 10.04.2017 16:26
  • 140 просмотров
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Pabla Begemot
© Pabla Begemot

На торжественной церемонии открытия собрались не только участники чемпионата, болельщики и фанаты, но и представители футбольного и спортивного эстеблишмента страны.  Среди гостей были президент НОК Украины - Сергей Бубка, президент ФФУ - Андрей Павелко, звезды шоу-бизнеса Александр Кривошапко, Игорь Моляр, Дмитрий Гордон, заслуженные ветераны спорта - Василий Рац, Олег Протасов, Вячеслав Свидерский, представители футбольных кругов Испании, Словакии и многие другие.

Источник — Sport.ua

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