Как в Киеве Belanov Football League открывали

На торжественной церемонии открытия собрались не только участники чемпионата, болельщики и фанаты, но и представители футбольного и спортивного эстеблишмента страны. Среди гостей были президент НОК Украины - Сергей Бубка, президент ФФУ - Андрей Павелко, звезды шоу-бизнеса Александр Кривошапко, Игорь Моляр, Дмитрий Гордон, заслуженные ветераны спорта - Василий Рац, Олег Протасов, Вячеслав Свидерский, представители футбольных кругов Испании, Словакии и многие другие.
Источник — Sport.ua
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