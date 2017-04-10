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Виктор Коваленко получил приз лучшему молодому игроку минувшего года

Хавбек «Шахтера» стал обладателем приза от Sport.ua

  • 10.04.2017 15:57
  • 204 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Пресс-служба ФК Шахтер
© Пресс-служба ФК Шахтер

После матча «Шахтер» - «Черноморец» (1:2) состоялось награждение лучшего молодого игрока 2016 года по версии нашего издания.

Второй год подряд награду получил 21-летний полузащитник «горняков» Виктор Коваленко. В голосовании болельщиков, ведущих спортивных СМИ и журналистов Sport.ua Коваленко динамовца Виктора Цыганкова и полузащитника ПСВ Александра Зинченко. 

В ближайшее время читайте интервью с лауреатом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 10.04.2017 16:17
    0
    Бред! Лишний повод для Шевы вызывать блондинку в сборную!
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    maslya
    online
      maslya, 10.04.2017 16:40
    0
    Якби серед тих хто приймав участь в голосуванні не були представники переважно одного медійного холдінгу, можна було б ще подумати, а так всі прослідкувати яка людина пов'язує Шахтар та тк Україна, тк Футбол і т.п не складно.
    Тому сприймати це голосування сприймати в серйоз не слід. Тим більше що по результатам опитування вболювальників переміг Циганков.
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