Виктор Коваленко получил приз лучшему молодому игроку минувшего года

После матча «Шахтер» - «Черноморец» (1:2) состоялось награждение лучшего молодого игрока 2016 года по версии нашего издания.
Второй год подряд награду получил 21-летний полузащитник «горняков» Виктор Коваленко. В голосовании болельщиков, ведущих спортивных СМИ и журналистов Sport.ua Коваленко динамовца Виктора Цыганкова и полузащитника ПСВ Александра Зинченко.
В ближайшее время читайте интервью с лауреатом.
Источник — Sport.ua
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Тому сприймати це голосування сприймати в серйоз не слід. Тим більше що по результатам опитування вболювальників переміг Циганков.
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