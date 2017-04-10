Шахтер в Харькове: нарисуй свою любовь

У входа в клубный Fan Shop «горняков» были закреплены специальные ватманы, на которых десятки болельщиков с помощью рисунков смогли выразить свою любовь к «Шахтеру» и Харькову. Как всегда, география поклонников «оранжево-черных» была обширной: Полтава, Коломыя, Энергодар, Шостка, Лисичанск, Запорожье, Днепр, Сумы, Донецк и другие города Украины. А самыми популярными надписями оказались: «Шахтер» – навсегда!» и «Шахтер» – чемпион!».

– Я написала: «Наш «Шахтер» всегда будет первым» и «Шахтер» – одна команда в сердце», – говорит болельщица «оранжево-черных» Юлия Мочалова. – Интересную акцию придумал клуб. Я очень рада, что «горняки» теперь играют в Харькове. Мы с парнем всегда стараемся найти время, чтобы поддержать «Шахтер» на трибунах.