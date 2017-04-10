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Шахтер в Харькове: нарисуй свою любовь

Перед матчем с «Черноморцем» «Шахтер» провел необычную акцию

  • 10.04.2017 15:56
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shakhtar.com
© shakhtar.com
У входа в клубный Fan Shop «горняков» были закреплены специальные ватманы, на которых десятки болельщиков с помощью рисунков смогли выразить свою любовь к «Шахтеру» и Харькову. Как всегда, география поклонников «оранжево-черных» была обширной: Полтава, Коломыя, Энергодар, Шостка, Лисичанск, Запорожье, Днепр, Сумы, Донецк и другие города Украины. А самыми популярными надписями оказались: «Шахтер» – навсегда!» и «Шахтер» – чемпион!». 
 
– Я написала: «Наш «Шахтер» всегда будет первым» и «Шахтер» – одна команда в сердце», – говорит болельщица «оранжево-черных» Юлия Мочалова. – Интересную акцию придумал клуб. Я очень рада, что «горняки» теперь играют в Харькове. Мы с парнем всегда стараемся найти время, чтобы поддержать «Шахтер» на трибунах. 

Источник — ФК Шахтер

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