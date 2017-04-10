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Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер

Стартовала продажа билетов на центральный матч 26-го тура УПЛ

  • 10.04.2017 15:00
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Матч состоится на главной спортивной арене страны НСК «Олимпийский» в пятницу, 21 апреля. Начало — в 20:00. На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350 и 400 гривен.

Продажа билетов производится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро «Олимпийская» и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Кассы открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу-воскресенье с 11:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Источник — ФК Динамо Киев

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