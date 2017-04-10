Маурицио САРРИ: «Вопросы о чемпионстве лучше задавать Милану и Интеру»

«Чего нам не достает для борьбы за чемпионство? Подобные вопросы лучше задавать миланским клубам, у которых бюджеты существенно превышают наш. Наполи движется своим путем, в нашем составе много молодежи, но у команды также есть игровая индивидуальность, и это помогает нам побеждать. Пока нам не достает толики менталитета и характера, но я не намерен изменять себе, иначе для меня будет настоящая скука на поле. А скучающий тренер, не способен серьезно зарядить своих подопечных. В любом случае сейчас мы очень близки по уровню к Юве, поскольку во втором круге Серии А мы набрали столько же очков, сколько и бьянконери.

Ожидал ли я такого выступления на выезде? Лацио заставил нас взять игру под свой контроль, бьянкочелести действовали очень низко к своим воротам и уповали на контрвыпады. Конечно, мы могли предвидеть подобный поворот событий. Матч в Кубке с Ювентусом помог нам зарядиться топливом. Мы были разочарованы из-за вылета, но уверены в том, что движемся в верном направлении.

Второе место еще реально? Мы намерены подвести итоги в конце чемпионата. Одержать победу над Лацио было очень важно, и мы намерены до самого конца сезона стараться набрать как можно больше очков.

Низкорослая атака? Это сочетание в атаке принесло нам много очков, но это не значит, что у нас не может быть других вариантов.

Способен ли этот футбол принести трофеи? Иногда мы теряем баланс и рискуем пропустить гол. Я не знаю, причиной тому психология или что-то еще. Но я убежден, что если бы мы играли хуже, то и очков бы у нас было меньше.

Инсинье? У Лоренцо фантастический талант, и мне очень хочется, чтобы он стал лидером Наполи. В футболе должно быть место романтизму».