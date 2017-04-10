Росси выбыл на полгода

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси выбыл из строя на продолжительный срок. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, итальянец пропустит не менее 6-7 месяцев.
«Такого рода травма требует хирургического вмешательства. Предыдущие травмы Росси были на правом колене, сейчас повреждение другого рода», - сказал доктор клуба.
Росси получил травму в игре чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:2).
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