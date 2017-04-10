Росси выбыл на полгода

[quote soloviovdo, Я понимаю, что иногда очень хочется выдать желаемое за действительное, но заче...

Юрич не в обиду но маразматик. Ни одного обзора толкового. И ведь реально, все команды играющие о...

Ведь говорил ещё перед матчем....И удивил

Конртатки не случайные.На них Бабичь и рассчитывал.....

вот читаешь этого Юрича и вспоминается мне один такой же "болела" на трибуне старого ЧМ...