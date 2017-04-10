Елітна перевірка юнацької збірної України U-18

У середу, 12 квітня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців віком до 18 років, проведе товариський матч зі своїми італійськими однолітками. Зустріч відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Початок гри – о 16:00.

Команда Олександра Петракова, яка кілька тижнів тому тріумфувала на турнірі «Кубок Федерацій-2017», що проходив у Латвії, пройде ще одну перевірку боєм. У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського «синьо-жовті» проведуть контрольний поєдинок зі збірною Італії. Для команди Олександра Петракова цей матч стане першим у 2017-му році перед власними уболівальниками.

Суперник «синьо-жовтих» - досвідчена та титулована команда. Італійська збірна за останні п’ять років чотири рази, включаючи і 2017-й, виходила до фінальної частини чемпіонату Європи (U-17), а у 2013-му грала у фіналі континентальної першості. Цього року «скуадра адзурра» провела два товариських поєдинки, зігравши внічию зі збірними Франції (1:1) та Данії (4:4).

Що стосується української збірної, то для «синьо-жовтих» матч проти італійців стане ще одним етапом підготовки до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи серед 19-річних, у якому суперниками наших хлопців стануть команди Албанії, Чорногорії та Норвегії.

Прийди та підтримай нашу команду! Вхід на матч – вільний.