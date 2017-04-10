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Первые успехи «Металлиста 1925» не остались незамеченными

О команде рассказали во всеукраинском футбольном ток-шоу

  • 10.04.2017 14:19
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В воскресенье, 9-го апреля, в футбольно-аналитической программе «Профутбол» на телеканале «2+2» вышел сюжет о молодой аматорской команде «Металлист 1925» из Харькова. Почему такое внимание к аматорскому коллективу в такой солидной и авторитетной телепрограмме как «Профутбол», где обсуждаются матчи украинской Премьер-Лиги, игры еврокубков и национальной сборной Украины? Причина на поверхности. Несмотря на аматорский статус, в команде «Металлист 1925» все организовано на высоком профессиональном уровне. Каждый из работающих в команде и играющий за команду на поле объединены одной целью - шаг за шагом вернуть в Премьер-лигу представителя миллионного города Харьков! Строится клуб, который должен стать продолжателем тех идей и основ футбола, а именно верность постулату - «всё для зрителя», что были всегда в харьковском футболе, начиная с его первых шагов, с момента зарождения в Харькове. Первые плоды уже есть - рекорд посещаемости в аматорском чемпионате Украины установлен, да еще, какой рекорд, ему позавидуют практически все клубы Премьер-лиги. Впрочем, смотрите это видео, и многое вам станет понятным. Спасибо, журналистам телеканала «2+2» за сюжет!

Один мудрый человек сказал прекрасные слова: «Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш». Для молодой команды все только начинается.

Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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