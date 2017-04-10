Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Близниченко оправдывает ожидания тренера»

Похоже, Евгений Селезнев уже стал в Турции своим. Воспользовавшись тем, что форвард сборной Украины пропускал поединок Карабюкспора против Бурсаспора (0:3) из-за перебора желтых карточек, SporX взял у него небольшое интервью.

— Как сейчас обстоят дела у Карабюкспора? Три матча он не может победить…

— В настоящее время нам надо как можно скорее начать набирать очки. Команда оказалась в небольшом кризисе, но один положительный результат должен все изменить.

— Тебя приглашал в команду Тудор, с которым у вас сложились хорошие отношения. Теперь его сменил Баришич. Это является для тебя проблемой?

— Абсолютно никаких проблем с новым наставником у меня нет. Баришич — очень хороший тренер, и мы с ним быстро нашли общий язык. Так что все отлично.

— А как обстоят дела у Андрея Близниченко?

— Как видите — все идет очень хорошо. Он начал получать место в составе и оправдывает ожидания тренера. Период адаптации к новым условиям чуть затянулся, но Андрей упорно трудился, и теперь дела пошли на лад.

— Как ты оценишь нынешнее состояние своей команды и ее перспективы?

— Сейчас идет процесс обновления. Вместе со мной и Андреем пришла группа новых футболистов, сменился тренер. Думаю, когда все новички приживутся в коллективе, а команда усвоит требования нового тренера, нас ждет очень неплохое будущее.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате Турции Карабюкспор занимает 12-е место и имеет призрачные шансы на попадание в зону Лиги Европы.