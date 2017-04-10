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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Близниченко оправдывает ожидания тренера»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев ответил на вопросы турецких журналистов

  • 10.04.2017 14:08
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ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев
Похоже, Евгений Селезнев уже стал в Турции своим. Воспользовавшись тем, что форвард сборной Украины пропускал поединок Карабюкспора против Бурсаспора (0:3) из-за перебора желтых карточек, SporX взял у него небольшое интервью.
 
— Как сейчас обстоят дела у Карабюкспора? Три матча он не может победить…
— В настоящее время нам надо как можно скорее начать набирать очки. Команда оказалась в небольшом кризисе, но один положительный результат должен все изменить.
 
— Тебя приглашал в команду Тудор, с которым у вас сложились хорошие отношения. Теперь его сменил Баришич. Это является для тебя проблемой?
— Абсолютно никаких проблем с новым наставником у меня нет. Баришич — очень хороший тренер, и мы с ним быстро нашли общий язык. Так что все отлично.
 
— А как обстоят дела у Андрея Близниченко?
— Как видите — все идет очень хорошо. Он начал получать место в составе и оправдывает ожидания тренера. Период адаптации к новым условиям чуть затянулся, но Андрей упорно трудился, и теперь дела пошли на лад.
 
— Как ты оценишь нынешнее состояние своей команды и ее перспективы?
— Сейчас идет процесс обновления. Вместе со мной и Андреем пришла группа новых футболистов, сменился тренер. Думаю, когда все новички приживутся в коллективе, а команда усвоит требования нового тренера, нас ждет очень неплохое будущее.
 
Добавим, что после 27 туров в чемпионате Турции Карабюкспор занимает 12-е место и имеет призрачные шансы на попадание в зону Лиги Европы.

Источник — zbirna.com

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