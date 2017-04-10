Дмитрий НАГИЕВ: «Вины Сватка в пропущенных голах нет»

Полузащитника «Днепра» Дмитрий Нагиев рассказал, что никто в команде не винит Александра Сватка, который сделал два автогола в матче с «Карпатами» (2:2).
«Никто не собирался поддерживать Сватка, ведь его вины в пропущенных голах нет. Там были цепочки ошибок, а он просто оказался в эпицентре событий. Наоборот Александр старался спасти команду в эпизоде со вторым голом, поэтому его только похвалить за это нужно, за то что не побоялся и лез до конца.
«Конечно, Худобяк сыграл на опыте. Но Сваток знает, что команда с ним, поэтому ничего страшного нет. Хотели выиграть для Кравченко, у которого родилась двойня, но не получилось. Думаю, в следующий раз получится», — сказал Нагиев.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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