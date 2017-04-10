Отбитое нападение. Обзор 24-го тура Первой лиги

Скудным на голы получился очередной тур чемпионата первого дивизиона. В некоторых матчах с атакой справлялась защита и вратари, в остальных же нападение оказалось не особо изобретательным. Как итог, 12 голов в девяти поединках – согласитесь, не самый выдающийся показатель (хотя в прошлом туре было и того меньше – 11).

Скромненько, но со вкусом

На удивление синхронно победили все четыре лидера. После трех поражений кряду наконец-то прорвало «Верес» и его штатного снайпера Степанюка: Руслан, видимо, вспомнил, что являясь лучшим бомбардиром первенства, весной с игры еще не забивал, и добавил к своим 15 голам сразу дубль. При этом оба раза ему виртуозно ассистировал лучший распасовщик осенней части чемпионата Антон Котляр. Правда, и соперник был не из их весовой категории, пацаны из искусственно омоложенной зимой «Скалы» явно не успевали за перемещениями игроков, выступавших в УПЛ.

Но даже долгожданные три очка не вернули ровенцам второе место, ведь на киевской «Оболонь-Арене» победила и «бездомная» пока черниговская «Десна». Скромненько, учитывая аутсайдерский статус соперника, хотя и создала моментов на два матча. Никак не может отличиться звездный новичок «северян» Владимир Лысенко, хотя в этом поединке мяч после его удара был уже очень близко от сетки – влепился в штангу.

Во втором туре кряду игроки «Ильичевца» не дают своему наставнику – Александру Севидову возможности пожурить их за слабую реализацию моментов. Впрочем, после этой встречи он и похвалить подопечных не смог, поскольку пребывал в расстроенных чувствах: «Я поздравил команду с победой. Хочу пожелать «Сумам» удачи в борьбе за выживание. Больше ничего говорить не буду. Ладно, меня оскорбляли с трибуны всю игру, но когда стали затрагивать моих детей... Все. Спасибо».

Добавим только про эффективность Руслана Фомина, вновь отличившегося эффектными голами. Теперь на счету форварда-пилигрима их уже семь.

В матче первого круга с «Авангардом» команда Руслана Костышина едва спаслась дома от поражения, проигрывая два мяча — 2:2. Сейчас «Колос» поквитался. При этом повел в счете уже на 2-й минуте, дав тем самым сопернику уйму времени, чтобы отыграться, а в последние 20 минут матча еще и предоставив краматорцам численное большинство. Примечательно, что победный гол на счету защитника Александра Матвеева, в первой половине сезона числившегося в «Александрии», а в марте этого года подписанного коваливским клубом. К слову, поединок против «Авангарда» был для него дебютным за «Колос», он подменял в основе дисквалифицированного капитана Лисицкого, и красиво в касание под перекладину замкнул подачу с углового.

Беспобедное безголовье

Наконец-то победила весной и «Оболонь-Бровар», отправив «Николаев» в опасную зону таблицы. Зато остальные четыре матча завершились ничейно, и только в одном из них были забитые мячи. Это расстарались кубковые четвертьфиналисты – все еще не сыгравшие с «Шахтером» полтавчане, и уступивший «Динамо» ахтырский «Нефтяник-Укрнефть». В который раз попугавший снятием с чемпионата клуб Леонида Соболева на очередной тур все же вышел и отобрал очки у пятой команды первенства.

Из безголевых ничьих выделяется мировая «Арсенала» и «Черкасского Днепра». После домашней победы над юниорским ростером «Скалы» больше команда Вадима Евтушенко весной три очка не зарабатывала, проиграв «Горняку Спорт» и «Ингульцу». Не «светило» ей и в Киеве, причем, если верить статистике, изначально: канониры с октября прошлого года не проигрывали дома, черкасчане же и вовсе с июля 2016-го не побеждали в гостях. Этими нулями «Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков и обосновался на таком же по счету месте, серебряный призер предыдущего чемпионата продолжает прозябать на девятом.

Только поздравить можно «Буковину». Невиданная прозорливость черновчан, перед самым стартом второй части чемпионата взявших в аренду вратаря из дубля «Карпат» Олега Мозиля, уже окупилась сторицей. Четвертый матч кряду он остается «сухим», сейчас – против остроатакующей команды Сергея Пучкова на ее поле! И если бы не молодой возраст – 21 год – кипер мог бы смело предъявить претензии игрокам группы атаки. В четырех встречах, сыгранных сзади «на ноль», буковинцы забили один-единственный гол.

Разойдясь без голов с «Ингульцом» харьковский «Гелиос» упустил еще один шанс вернуть себе место в пятерке.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 24-й тур

7 апреля, пятница

«Ингулец» — «Гелиос» — 0:0

«Оболонь-Бровар» — «Николаев» — 2:0

Голы: Продан, 36, К. Коваленко, 76.

8 апреля, суббота

«Арсенал» — «Черкасский Днепр» — 0:0

«Горняк-Спорт» — «Буковина» — 0:0

«Авангард» — «Колос» — 0:1

Гол: Матвеев, 2.

Удаление: Семенко (К), 69

«Сумы» — «Ильичевец» — 0:2

Голы: Фомин, 80, 83.

«Десна» — «Тернополь» — 2:0

Голы: Мельник, 13, Арвеладзе, 27.

9 апреля, воскресенье

«Полтава» — «Нефтяник-Укрнефть» — 1:1

Голы: Нехтий, 15 — Загинайлов, 75.

«Скала» — «Верес» — 0:3

Голы: Степанюк, 7, 42, Сикорский, 41.

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