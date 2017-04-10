Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кузнецов оголосив склад України U-16 на турнір у Польщі

На навчально-тренувальний збір наставник української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів

  • 10.04.2017 13:32
  • 25 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
У неділю, 9 квітня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочала навчально-тренувальний збір напередодні участі «синьо-жовтих» у Турнірі Розвитку УЄФА, який триватиме з 13 по 17 квітня у Гданську (Польща).
 
На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів. Найбільше представництво в команді має київське «Динамо» – одразу чотирнадцять футболістів, ще двох гравців до збірної делегувало столичне РВУФК.
 
Склад збірної України U-16:
 
Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Руслан Нещерет, Валентин Моргун (обидва - «Динамо», Київ)
 
Захисники: Єгор Пінчук, Єгор Острік, Кристьян Біловар, Денис Білик, Олексій Дмітров, Микола Ярош (усі – «Динамо», Київ)
 
Півзахисники: Анатолій Матвєєв («Дніпро», Дніпро), Дмитро Шамич («Зміна Оболонь», Київ), Денис Підручний (РВУФК, Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Вікентій Волошин (усі – «Динамо», Київ), Давид Староста («Ньїредьхаза», Угорщина)
 
Нападники: Данило Сікан (УФК «Карпати», Львів), Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган, Родіон Посєвкін (усі - «Динамо», Київ)
 
13 квітня українські юнаки розпочнуть виступи на турнірі матчем із однолітками з Норвегії. 15 квітня «синьо-жовті» зустрінуться із командою Словаччини, а завершуватимуть змагання підопічні Кузнецова 17 числа поєдинком із Польщею.
 

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.