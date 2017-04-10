Кузнецов оголосив склад України U-16 на турнір у Польщі

У неділю, 9 квітня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочала навчально-тренувальний збір напередодні участі «синьо-жовтих» у Турнірі Розвитку УЄФА, який триватиме з 13 по 17 квітня у Гданську (Польща).

На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів. Найбільше представництво в команді має київське «Динамо» – одразу чотирнадцять футболістів, ще двох гравців до збірної делегувало столичне РВУФК.

Склад збірної України U-16:

Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Руслан Нещерет, Валентин Моргун (обидва - «Динамо», Київ)

Захисники: Єгор Пінчук, Єгор Острік, Кристьян Біловар, Денис Білик, Олексій Дмітров, Микола Ярош (усі – «Динамо», Київ)

Півзахисники: Анатолій Матвєєв («Дніпро», Дніпро), Дмитро Шамич («Зміна Оболонь», Київ), Денис Підручний (РВУФК, Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Вікентій Волошин (усі – «Динамо», Київ), Давид Староста («Ньїредьхаза», Угорщина)

Нападники: Данило Сікан (УФК «Карпати», Львів), Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган, Родіон Посєвкін (усі - «Динамо», Київ)

13 квітня українські юнаки розпочнуть виступи на турнірі матчем із однолітками з Норвегії. 15 квітня «синьо-жовті» зустрінуться із командою Словаччини, а завершуватимуть змагання підопічні Кузнецова 17 числа поєдинком із Польщею.