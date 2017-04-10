Комітет з етики та чесної гри провів перше засідання

7 квітня у Будинку футболу відбулося перше засідання нового складу Комітету етики та чесної гри Федерації футболу України під керівництвом Франческо Баранки - відомого юриста та генерального директора міжнародної компанії «Federbet», яка займається питаннями виявлення матчів з фіксованими результатами.

Перша робоча зустріч Комітету вийшла ознайомчою, розпочалася вона із презентації усіх членів та їх обов’язків у подальшій роботі структурного підрозділу національної асоціації.

Члени Комітету проаналізували усі відкриті на поточний момент справи, передані колишньою командою, що потребують остаточних вердиктів. Планується, що фінальні крапки у цих справах будуть поставлені протягом місяця. Найневідкладніші заходи будуть застосовані вже у найближчі тижні, аби зменшити вплив фіксованих результатів на остаточні турнірні таблиці у чемпіонатах України сезону 2016/2017 років.

Також було вирішено кілька організаційних питань роботи Комітету, а саме: організація зустрічі з усіма зацікавленими сторонами футбольних змагань, планування зустрічей за участі всіх клубів усіх професіональних змагань, щотижневі Skype-конференції для обміну останньою важливою інформацією з приводу матчів з фіксованими результатами.

Вже після завершення сезону, 26 травня, Комітет збереться на чергове засідання задля схвалення пропозицій щодо збільшення ефективності у боротьбі із договірними матчами у сезоні 2017/2018 років. Особливу увагу у подальшій роботі Комітету, за словами Баранки, буде приділено тісній взаємодії ФФУ з Національною поліцією України.