Сергей ПУЧКОВ: «Должны были обыгрывать Буковину»

- Видно было, что в первом тайме мы создали много моментов, также должны были и забивать мячи и во второй половине. У нас был выход один на один, но это футбол. Конечно, ребята расстроились, ведь настраивались только на победу, - прокомментировал Сергей Валентинович. - Мы знали, что «Буковина» будет играть от обороны, отдаст нам полностью инициативу и сделает плотность в игре. Моменты мы создали, но не получилось их реализовать. Но ничего страшоного, не расстраиваемся, продолжаем готовиться у нас очень серьезная игра на выезде с «Вересом».

- Что Вы сказали футболистам после матча?

- Я поблагоадрил ребят за самоотдачу, понятно, что они в перерыве после первого тайма были расстроены, владеть преимуществом и создавать такие моменты, пускай они и не стопроцентные... Но в целом, играли хорошо, во втором тайме было непонятно, то ли желание забить мешало игре. Такое чувство всегда играет отрицательную роль, потому что игроки торопятся и допускают простые ошибки. Как говорится, есть над чем работать, постараемся достичь положительного результата на выезде. Поединок с «Буковиной» показал, что нас тоже изучают, знают наш потенциал и настраиваются соответствующим образом как на команду, которая способна показать хорошую игру.

- Что же помешало нашим футболистам забить гол уже в конце поединка?

- Во-первых, большая плотность игроков, во-вторых, еще и погода сделала свои коррективы: при дожде обороняться всегда легче, чем созидать. Что нужно делать в обороне, просто выбить мяч и все. А для того, чтобы забить гол нужен сброс мяча в определенную точку, тот же Дячук пробивал голвоой не забил, тут уже мастерство выходит на первый план. В целом я доволен качеством игры.

- Этот матч соответствовал своему статусу — поединку соседей по турнирной таблице?

- Я не буду много говорить о сопернике, они молодцы, старались. У них было пару хороших конратак, но считаю, что мы должны были победить.