Лидера «взяли на Одессу»

Удар головой в лицо называется «Брать на Одессу». Это из блатного одесского жаргона.

Ключевое в этом ударе – внезапность, неожиданность. Автор в студенческие годы испытал его действие на себе. Пропустив этот удар таки в родной Одессе, в заурядном пивбаре на Пересыпи, от приезжего бычья. Синяк под глазом затем отливал в течение недели всеми цветами радуги поочередно, будь здоров.

В принципе, с «Шахтером» вчера произошло то же самое. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Да разве только он? Неожиданно меткий дальний «выстрел» плюс столь же внезапно разящая контратака в исполнении, казалось бы, записного аутсайдера Первой шестерки. Который даже попал в нее токмо во исполнение воли пославшей мя судьбы.

И вот, получите и распишитесь: первое поражение «Шахтера» во внутреннем сезоне и первые в его украинской истории два гола, пропущенные от «Черноморца» на своем поле. Тут, пожалуй, неделей дискомфорта не отделаешься. Как одессит же, могу выразить свое глубокое мерси команде Бабича. Каюсь, не ожидал такого именно от нее.

В остальном второй тур мало отличался от первого. Тот же разгром соперника «Динамо» и та же преунылая ничейка в третьем матче. А вот в Харькове мы наблюдали зеркалку: теперь уже «Шахтер» открыл счет, а его соперник одержал волевую победу.

Мои ожидания оправдались с точностью до наоборот. Самой интересной была как раз эта игра, а матч в Александрии можно было и вовсе не смотреть. В Киеве все вышло слишком банально и предсказуемо.

Зрелищность. И вновь на «три с плюсом». Больше не позволяет фактическое отсутствие футбола в Александрии: один голевой момент и два полумомента в придачу.

В Киеве, помимо четырех голов, было еще столько же нереализованных возможностей. В целом, средний уровень действа.

В Харькове, с учетом полумомента Степаненко насчитал цельную дюжину. Причем оба тайма смотрелись практически от свистка до свистка.

Интрига. Та же фигня. И тот же полный спектр красок.

В Киеве все, по сути, решил первый же гол Беседина на 21-й минуте. Уже пять минут спустя Ярмоленко счет удвоил, и погнали наши деревенских…

В Александрии Калитвинцев мог принести победу «Заре» на 62-й минуте. Но эту неповторимую возможность убрать с табло хотя бы один из нулей он упустил.

(К слову, прочел тут дискуссию в комментариях по поводу открытия счета. Скажу так: в наше время, приходя на стадион с опозданием, народ нередко интересовался на подступах: «А счет уже есть?» И этим все сказано. 0:0 – это, как правило, почиталось порожняком. Все просто: считают всегда, начиная с единицы. А ноль – он и в футболе ноль).

В Харькове «Шахтер» мог уйти от поражения уже в компенсированное время. Однако удар Патрика нейтрализовал Азацкий.

Логика. И здесь железный «трояк». И весь джентльменский набор.

Закономернее всего смотрится исход встречи в Александрии. На гол здесь никто не «наиграл».

В Киеве победа «Динамо» была категорически неизбежна. Но цифры, в которых выразилось его преимущество, вполне могли быть и вдвое меньше.

В Харькове же все встало с ног на голову. «Шахтер», по совокупности, мог бы выиграть и крупно, тогда как у «Черноморца» было всего-то два шанса. Зато распорядились ими «моряки» сверхрачительно, в отличие от транжир-соперников.

Судейство. И вновь не нашел ничего предосудительного в действиях Абдулы, Дердо, Можаровского и компании. Кстати, последний судил матч ПШ второй тур кряду. Никакого видимого воздействия на результат, или хотя бы серьезных ошибок вменить им в вину не могу, и мой «эксперт-криминалист» получил дополнительный день отпуска.

Как одессит, наверное, мог бы задать ряд вопросов на предмет некоторых предупреждений и офсайдов в нашу сторону. Но, как Ваш обозреватель, понимаю, что тут весьма вероятен синдром предвзятости. Пусть я и не отношу себя к фанатам, но «конфликт интересов» нам здесь не нужен.

А потому, с привычной перестраховкой, выпишем арбитражу те же «пять с минусом».

Везение. Госпожа Удача пока решительно не намерена вмешиваться в разборки шести лучших команд Украины, и свой счет по-прежнему так и не открывала.

Личности. Их хватило на полновесную «пятерку». Только в «Шахтере» запомнились сразу четверо, а всего – семь человек из трех команд.

Чаще других примелькался в ключевых эпизодах игры Бланко-Лещук – пять раз, включая голевую передачу. Четыре из них приходятся на первый тайм.

Но предпочтение отдал бы Беседину, у которого на эпизод меньше, но зато он принял участие в двух голевых атаках.

Еще выделю опять Ярмоленко - с двумя голами, а также Хобленко – фактически с двумя ассистами.

Любопытно, что второй тур подряд не блещут чем-то выдающимся вратари.

Голы. И здесь будет высшая оценка по пятибалльной системе. Поскольку практически все семь забитых мячей были исполнены со знанием дела, добротно. Разве что, первый гол Ярмоленко, в этом смысле, несколько девальвируют неудачные действия голкипера.

Ну, а лучший в туре ПШ, как по мне, следует выбирать между вторым голом Андрея и эффектным «дальнобойным» ударом его «фамильного тезки» Андриевского. Тут уж, кому что больше нравится.

Посещаемость. Она осталась почти на том же уровне – 5860 человек, в среднем.

Больше всего людей пришло на футбол в Киеве – менее восьми с половиной тысяч. В Харькове – на тысячу с лишним меньше. В Александрии – немногим более двух тысяч, и это антирекорд ПШ. Рекорд – девять с половиной тысяч – пока удерживает Запорожье («Заря» - «Шахтер»).

Стоит отметить не только то, что в Александрии на матчи ходят хуже всего, но и то, на какие матчи: со второй и третьей командами страны. При том, что местный клуб идет в зоне Лиги Европы. И это, уже само по себе, опровергает оптимистические теории о том, что посещаемость в Украине будет прирастать неизбалованными большим футболом регионами.

Одессе же пока и вовсе запретили радовать зрительский глаз сюрреалистическими футбольными пейзажами. Поделом, конечно, но почему задним числом? Полтавский скандал аукнулся? Реакция, однако, как в том анекдоте. Раздался выстрел, и пуля пролетела у самого виска Штирлица. Штирлиц насторожился.

Словом, опять «тройка».

Турнирное положение. «Динамо» на три очка приблизилось к лидеру, который на старте ПШ не впечатляет.

«Заря», которой очки даются все так же туго, отдалилась на два очка от «серебра», и теперь ее от него отделяют те же 11 очков, что и киевлян от «золота».

Она же на очко нарастила свой отрыв от «Олимпика», теперь уже – в две победы.

Победа «Черноморца» позволила ему приблизиться к зоне ЛЕ. До «Александрии» - рукой подать: расстояние в одну победу, до «Олимпика» - лишь очком больше. К слову, первые не выигрывают уже пять туров, а вторые – четыре.

Таким образом, пожалуй, я бы отдал этот раунд оптимисту. Впервые проиграл лидер, причем на Одессу взяла его последняя команда шестерки, игравшая на выезде. Благодаря этому обострилась борьба за Европу. И после двух туров мы имеем ничейные 1:1 в виртуальном состязании оптимиста с пессимистом.

Анонс. На первый взгляд, свою интригу таит каждый из трех предстоящих поединков.

«Заря» - «Динамо». Удастся ли луганчанам приблизиться к своему конкуренту, которому с ними играется уже традиционно непросто?

«Олимпик» - «Шахтер». Увидим ли мы и третью серию непримиримого донецкого дерби? Насколько легко «олимпийцы» в этом сезоне отдают очки «Динамо», настолько же крепко цепляются за них в матчах с земляками. А Вы говорите: «фарм». Причем обе команды выйдут на поле после досадных неудач.

«Черноморец» - «Александрия». Смогут ли одесситы догнать прямого конкурента, одолев его в «лобовой» игре? Вызывает антирес и такой ишо разрез. Где состоится эта игра? В Одессе нельзя. Александрия, вроде как, пошла в отказ.

Итак, оптимист довольно потирает руки, пессимист скептически ухмыляется в седую бороду…